怎麼婚前婚後兩個樣？剖析踏進婚姻的十二星座真實樣貌

談戀愛跟踏進婚姻總是覺得是不是被騙婚？怎麼大家前後差異怎麼大！其實換了身份有時候會改變心態，自然會有不太一樣的樣貌出現。可以看太陽、月亮、金星星座！

交往時光鮮亮麗偶像包袱，婚後直接變成宅男宅女 ：雙子座、天秤座、雙魚座

這一組星座在婚前是非常會談戀愛的戀愛高手，很重視自己在情人面前的形象，會盡量表現出很光鮮亮麗的一面。他們在談戀愛的時候，會非常認真地經營，很在意看起來是不是很棒很優秀。而且，這組星座的人是很愛面子的，談戀愛的時候也非常的投入，會認真地經營自己，希望自己可以展現出生活很多采多姿，而不是只有愛情，就沒有了生活。不過，當婚後他們覺得穩定的時候，那些經營自己的誘因就會消失了！所以，這個時候展現出他們的本性就是很宅的那一面，之前在交往的時候，他們怕失去自己，但是因為婚姻會讓他們覺得安定下來，就沒有什麼失不失去自己的問題，所以就大方做自己，好好的享受居家生活，偶像包袱就完全被丟開了！

交往時知書達禮超有分寸，婚後直接變成抓狂一族：處女座、獅子座、水瓶座

這一組星座在婚前是會非常有禮貌的，而且很在意彼此之間互動時的情緒，會不會讓對方不開心 你會覺得他們非常的細心、體貼，甚至很有耐心的面對你們之間的一些問題，而且總是給出很好的方案跟解答，會讓人覺得跟這一組星座的人交往蠻有安全感的。不過婚後你就會發現，交往前的那些耐心去哪裡了呢？為什麼婚後，他們的脾氣好像跟婚前差很多呢？婚後的他們會覺得很多事情你應該早就知道了，怎麼連這個都不懂？就會變得非常沒有耐性，容易生氣，他們會覺得，你們都已經結婚了，是很熟悉的人，應該要有一些默契了解一些他的需求，而不是再像以前那樣，是他來照顧你的需求，所以婚後這一點會讓人覺得差異很大啊！