2020年11/16~11/22十二星座塔羅運勢：射手衝動誤事；獅子感到愉悅的一週

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：月亮逆－許多放在心上的事情會撥雲見日，一切不清不楚的情況將大有改善。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們，這星期在各方面都會有撥雲見日的感覺，原本不大清楚的狀況會漸漸明朗化，不管是好是壞都得面對現實喔！

工作：

原本不上手的工作會漸漸上手，或是有什麼小誤會等等的都可以慢慢化解。原本有什麼混沌不明的狀況都將獲得改善。

感情：

如果有曖昧對象的話，在這星期可能會有更大的進展或是相反的徹底終止曖昧關係。有情人的人如果有爭吵也會找出真正的問題，針對問題來解決。

金牛座：金幣國王正－財務狀況非常穩定，但人際與情感方面卻少了交流，顯得有點沉悶。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

金牛座的朋友們這週情緒穩定且頭腦清楚，做事情也較有計畫性。只是要注意人際方面可能會因為比較沉默嚴肅而令他人感到有壓力。

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折，建議可以在這星期做些投資，不過要先做好功課以免過於貿然而虧損喔！

感情：

金牛座的朋友們這週感情上不會有什麼激情也沒什麼交流，要多留意與對方的溝通，以免彼此之間的感情出現裂痕就來不及了。

雙子座：權杖四逆－原本穩定的狀況容易發生改變而產生不安定的情況，需要費心處理。

貴人星座：獅子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們周遭的環境容易出現一些變數，讓原本穩定的生活產生一些改變。雖然雙子座的朋友們反應還算快，但是要處理一些比較複雜的事情也是會比較辛苦喔。

工作：

工作環境有可能會有改變，原本穩定的一切容易變得不穩定，讓各位感到有壓力或是受到脅迫，盡量用平常心面對吧。

感情：

這星期情緒上較為不穩定，環境中的變化容易使兩人的感情動搖。家庭關係容易失和，要多留意與家人之間的溝通情況