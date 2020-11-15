【圖像占卜】面對近期的轉變，天使會給你什麼生活處方箋呢？

越靠近2021運勢越是緊繃，最近的你經歷了什麼呢？11月是一個轉變的月份，每一個轉變都是祝福的發生，但在面對轉變的時候難免會焦慮跟緊繃，看看來自天堂的天使要給你生活上什麼樣的處方箋呢？

A貓尾巴

B鳥人妹妹

C天使貓貓

A貓尾巴

●天使拉斐爾 健康的生活方式 力量 錢幣4逆

天使給你的生活處方箋是要你動起來了～或許你工作很忙碌，回到家後只想要滑滑手機或是躺著休息，可是你的身體更需要的是你活動筋骨做做運動，甚至選擇適當的飲食方式。而天使也在跟你說，現在你心中默默期待想要發生的事情（可能是一份好工作，可能是一份好的感情），都會因為你改善了你的生活模式，而越來越靠近你的目標，有時候調整頻率讓自己更能往自己理想前進，就是修正自己的作息、自己的生活。

如果你是持續有在運動的人，天使也要提醒你安排休息時間的重要性喔，不要讓自己情緒一直處於焦慮跟疲憊的情況，找一個方法適當的放鬆吧！

B鳥人妹妹

●天使耶利米爾 一切安好 錢幣3逆 聖杯4逆

天使要給你的處方箋就是不要再過度擔心了，或許你正在為金錢方面很苦惱，或是自己要不要做些什麼感到焦慮，但天使想要跟你說的是，一切都很好，都不是你該煩惱的事情，你應該把重心放在你想做的事情、你現在手上的事情，而不是擔心還沒發生的事情，你的過度擔心反而讓很多好事都卡在來的路上無法出現在你周圍。

天使還提醒你，你身旁有很多資源可以幫助你，如果你有需要記得找人幫忙，不要自己瞎操心，因為你的擔心很多很多都是多餘的唷！