【盧恩符文】桃花、人緣一把抓！最具有致命吸引力的本命符文TOP 3

每個時間都有對應到不同的盧恩符文周期，每個符文在對應的事件、感受都會有不同的表現行為，其中有些特殊的符文，即使自己沒有特別去展現自己，也會讓身旁的人不自覺得被吸引過去。今天跟大家分享有三個本命符文最具有致命吸引力，同時也是桃花、人緣代表人物。

讓我們一起參考下列的盧恩時間表，找出代表的本命符文。

備註：如果想要增添自己的吸引力、桃花或人際關係，也可以藉由今天所提到的符文來增加這股力量，文末會介紹如何使用這些魔法力量在日常中。

TOP3

禮物(Gebo) 09/28~10/12



Gebo是一個讓人印象非常深刻的符文，在我們所接觸的教育與認知裡，叉叉通常都是指較為負面的暗示或象徵負面的意義，在盧恩符文中卻代表著祝福、禮物一般的幸運，在人際關係中則代表有著微妙的距離，總能讓自己在全體中得到祝福與喜愛，卻不會去搶了他人的風采，這是Gebo最令人欣賞的地方，與人相處也不會過度的黏對方，也不會讓感情產生過多的疏離感，反而彼此像朋友一樣互相鼓舞、互相支持，更是團體中人見人愛的核心角色。

TOP2

水(Laguz) 04/29~05/13



對感情、感受中總會有比他人還要有敏銳的感受，或許總能提前知道他人情緒上的變化，往往讓對方會有被瞭解或同理的感受，Laguz是非常講求感受的符文，有些時候可以透過感受、感覺減少不必要的摩擦與衝突，相反也容易因為太在乎他人感受，做起事情反而憋手憋腳，導致最後失去了自我真實的樣貌，看似柔情似水的外表，實際的內心非常堅毅，一定確立的目標便會努力堅持到成功為止，經常會委屈自己來成就他人，這也是Laguz身上很容易看見的特質。