道歉完繼續犯相同的錯！戀愛裡總是學不乖的星座TOP 5

人沒有不會犯錯的，偷吃也好、和情人以外的異性搞曖昧也好，這些錯誤當然也會有被另一半抓到的時候，被抓到時有不少人是會快速承認錯誤、道歉，努力用力地修補感情上的裂痕，但似乎當裂痕回復到原狀之後，這些人就又忘記了自己曾經犯下的錯，而又開始去犯相同的錯誤。哪些星座的人容易如此呢？又是因為怎樣的原因呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽、金星星座



★雙魚座：

天生就容易忘記事情，所以犯一樣的錯其實也是很自然的事。

雙魚座有種天生的迷糊傾向，或是你認為這是一種代表「逃避」的心態其實也可以。不少雙魚座對於不喜歡的事、或該說是讓自己覺得不愉快的事，像是犯錯之類的狀況會相當的害怕厭惡，能打迷糊仗就打迷糊仗，如果是道過歉的事，那就是道完歉後就會忘記，因為實在是不想把痛苦的事情記住太久，這樣會造成自己心靈方面的不愉快。

也因為容易這樣「選擇性遺忘」，很多雙魚座也容易不斷犯同樣的錯。這是個原本天生就對於愛情依存度很高的一個星座，在覺得自己「缺愛」的時候，就會想辦法去找愛，所以有些雙魚座就會經常有和別的異性私下曖昧的來往，當然也有的雙魚座就是「不小心」就會偷吃下去，被抓到的話也就是哭著道歉。

哭完了、道完歉了之後的雙魚座，過一段時間之後可能會又故態復萌，因為人生總是要找快樂的事情來做，一部份的雙魚座是屬於會因為喜歡被愛的感覺而積極找愛，另一種的雙魚座則是一直讓自己在「無法拒絕」的輪迴當中不斷犯錯、道歉、再犯錯。

這類的雙魚座其實就是在面對誘惑的當下，容易不小心地沉淪下去，雖然心中常會有天使與惡魔的交戰，但是就是沒辦法去拒絕甜美的誘惑，特別是到了某些場合、另一半又不在身邊，雙魚座就容易兵敗如山倒。

而雙魚座很會安慰自己的是「只要不要被抓到就好」，問題是雙魚座天生就是一個迷糊的星座，馬腳、狐狸尾巴根本就藏不住，最後只好上演痛哭流涕、努力道歉的大秀來補救，然而在無法忍受寂寞或無法拒絕誘惑的狀況下，就只會一再犯錯，變成一種令另一半頭痛的循環。