「4星座」入冬後愛情運超旺！第一名有望遇見閃婚對象

進入冬天好想有個人牽手、擁抱、互相取暖，你還是單身一個人嗎？知名命理老師艾菲爾近日就點名，入冬後有金星加持的「4星座」，他們的愛情運超旺，單身者有對象出現；有伴者感情則可升溫，其中，第一名更有望遇見讓你萌生「閃婚」念頭的對象，趕快來看看你的桃花運勢會不會開吧！

第四名、牡羊座

入冬後，牡羊座的愛情運慢慢向上攀升，想要結婚的人是非常有機會的。到了12月你會發現自己的桃花越來越旺。就連走在路上都令人紛紛回頭多看你一眼，被人搭訕的機會不少，因此十分容易遇到一見傾心的人，你跟他會迅速墜入愛河。身邊有伴侶的牡羊，與另一半感情甜蜜蜜，如果你們有計劃要結婚，可要把握農曆年前，讓自己的婚事早日定下來喔！

第三名、天秤座

入冬後，天秤座有被「寵壞」的危機，身旁遇到的異性都對你特別好，會在上班時給你送早餐，工作上遇到瓶頸時，也會有異性主動給你建議，特別願意陪伴你，聽你說話，讓你的心裡覺得有個依靠，很踏實的感覺，讓單身的你比過往更加渴望愛情的滋潤。有伴侶者，另一半對你的態度柔軟，也比較由著你耍性子，讓你有被愛的幸福感。這是個愛情正火紅的時刻，想脫單結婚都請把握。