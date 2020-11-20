愛情就是要瘋狂！一談戀愛就失去控制的星座TOP 5

哪些星座一談戀愛就無法好好過生活，完全被戀情拉著走呢？以下五個星座看看你有沒有上榜喔！

天蠍座：失去控制指數90%

對天蠍座來說，談戀愛就失去控制，才叫談戀愛啊！如果談戀愛還可以保持很理性的話，這絕對不是天蠍座很迷戀的對象，甚至，只是他們想要拿來當工具人的或是對社會交代的對象而已。因為真正的天蠍座，談起戀愛是很瘋狂的，他們喜歡在關係裡面，追求很多愛恨情仇的糾結跟掙扎，對天蠍座來說是很好玩的，如果不瘋狂的話他何必去談戀愛。而且大部分的天蠍座，也很享受這種感覺，就是在失去控制的戀情裡面把自己拉回來那種分裂感，這會讓他們覺得超有快感的！

水瓶座：失去控制指數70%

水瓶座平常讓人看起來蠻冷靜又理性的，對感情好像也保持蠻淡漠的模樣。水瓶座這個星座給人的反差感實在太大，當他遇到一個非常喜歡的對象，他們可以完全不顧慮外在條件因素。甚至，還可以為了戀情，拋開很多現實需要顧慮的東西，讓大家跌破眼鏡，怎麼平常看起來，這麼獨立自主的水瓶座，鬼遮眼的時候，竟然可以如此的瘋狂。水瓶座的個性，本來就很自我，當他們想要做某件事的時候，是完全不會不顧慮別人的看法，所以談戀愛當然也是這樣了！

雙魚座 : 失去控制指數80%

雙魚座是很情感豐富的星座 ，談戀愛會有很多親密與情感上的交流，當戀情進入到雙魚座的生命裡，他們會完全無界限的接受，當雙魚座沒有把自己的界線設定好，談戀愛的時候，任意的讓他人完全進入到他的世界跟生活。這也是為什麼，我們看到雙魚座，好像老是在感情裡會變成受害者，因為很多時候，雙魚座並不知道怎麼去分清楚兩個人是獨立個體這件事情，在愛情裡常常失去自我，所以談戀愛會讓他們導致瘋狂就不難理解了。