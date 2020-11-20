11月底「4星座」財運爆棚！第一名財神新寵　年終領最多

2020來到尾聲，今年你的財運是好是壞呢？是否有因為疫情衝擊而受到影響？別擔心，在11月結束前，還有星座有發財機會喔！塔羅牌老師艾菲爾在微信分享，11月結束前「4星座」將有好財運！老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。

第四名、白羊座

11月結束前，白羊的事業宮有土星停留，讓你工作運水漲船高，做事變得更有效率，可以很快規劃好工作排程進度。另外近期工作上將有貴人降臨，他能幫助你度過難關與瓶頸，使你事業越走越順，很快就能爬得比以往還高！這個貴人可能是你的主要客戶，也可能是領導，他給你提高工作地位的機會，請你一定要好好把握。提醒你，要多多注意生活、職場出現的人，累積更多人脈、你成功的機會就越高！若有白羊想於2021創業，更要把握良機

第三名、天秤座

年底天秤的田宅宮有土星照拂，你和家庭的牽絆更為深厚了，你開始想為家人進一份心力，多多陪伴他們、或買些禮物讓他們開心，讓家人過更好的生活就是支持你前進的動力。而11月結束前，天秤的工作運越來越好，你過往累積的能力與信任度得到回饋，客戶與主管都紛紛將重責大任將交給你負責，甚至領導已經考慮要為你升官加薪了。剛開始也許會感到辛苦，但成功後的成就感、同事領導的讚揚、與實質的薪水獎勵，都讓你覺得一切都值得，家人也過得更好，這不就是你一直以來的動力嗎？而近期有考慮買房的天秤，此時也是最佳時機。