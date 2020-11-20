2020年11/23~11/29十二星座塔羅運勢：巨蟹感情運超旺；天秤小心情緒爆發失控

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：聖杯九逆－太過自以為是，不顧慮到他人的想法，容易造成他人的反感。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座普遍對自己有自信，也比較熱愛表現自己。這星期容易因為不小心說大話膨脹自己，或是太自私不顧慮到他人，容易影響到人際關係。

工作：

建議牡羊座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期牡羊座的朋友們容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受，也很容易有些自私的行為讓對方不好受，建議牡羊座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己為中心喔！

金牛座：聖杯四正－容易呈現被動狀態，在腦海裡面空想，卻不付諸任何行動實現。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●○○○○

整體：

金牛座的朋友們這星期比較被動，容易呈現靜態的思考狀況，或是根本放空狀態。就算別人已經將機會推到眼前了，也容易因為自己的問題而忽略。

工作：

工作上容易因為太過被動而失去眼前的大好機會，建議能夠積極一點，不要只是空想或是有守株待兔的心態發生。

感情：

這星期金牛座的朋友們與另一半相處時比較被動，容易因為這樣讓對方覺得你已經不在乎這段感情。單身的人也容易因為太消極而錯失良機。

雙子座：隱者逆－性情比較孤僻一點，也很無力去改變已經厭倦的生活，只好繼續冷漠。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們可能容易對周遭的環境感到厭倦，對於許多事情都充滿著無力感，卻也無法改變什麼，只好選擇一個人安靜的做自己的事情。

工作：

這週雙子座的朋友們比較適合獨立作業，因為是壓根都不想跟人群有什麼交集的一週。容易感到職業倦怠的一週，要努力撐過去喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們對感情也是較為冷漠的一星期，不只是溝通有問題，是連溝通都不想溝通。建議雙子座的朋友們要打起精神來喔！