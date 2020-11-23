【盧恩符文】多為自己著想吧！最容易為他人而活的本命符文TOP 3

每個時間都有特殊的涵義，其中有些本命符文對某些事情有一定程度的堅持、執著，導致本身在面對問題時，總會入戲得比旁人還要深，對於生活的要求與信念總能讓旁人感受到與眾不同，更甚是一種鬼打牆般的執著，不惜也要為了他人而活的本能特性。

讓我們一起參考下列的盧恩時間表，找出代表的本命符文。

TOP3

誕生(Berkano) 03/14~03/30



這份特殊的執著與專注力，來自於為他人而活的信念，往往會先為他人設身處地想得很多，甚至會因為他人的反應來重新校準自己價值觀，完完全全就是為了他人而活的特性。有趣的是Berkano這麼努力的想要幫助他人，或從他人身上找到自己的價值，往往忽略了自身就是一塊珍寶的光芒，當Berkano沒有受到他人的認同時，反而會更加努力想要被看見，導致很容易在人群中迷失了自我本身的價值與意義，一旦受到否定，便很難聽取旁人給予的掌聲與讚美。

TOP2

禮物(Gebo) 09/28~10/12



如同上次所介紹的Gebo，他們是一群很樂意結交不同朋友的人，也往往要平衡這些聲音，導致自己迷失了原有的定位與身份，為了成為他人嘴裡最優秀與最完美的角色，常常會陷入該怎麼做才有辦法成為最理想、最合適的自己。與其說在鬼打牆裡找不到方向，不如說Gebo是一位容易陷入不知道該怎麼真正活出自我真實的樣貌，或許這也是Gebo竭盡所能想讓身旁友人能夠接受自己，無論在甚麼樣的位置都可以扮演的恰到好處，同時也不希望自己失去了該有的風采與典雅的姿態。