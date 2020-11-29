【圖像占卜】愛過這麼多人，屬於你的命定桃花是哪一型的呢？

B恐龍

權杖1 魔術師 國王

霸氣聰明型，給足面子讓關係成長

你的命定桃花是那種活躍、活潑的人，對於很多事情都躍躍欲試，而且很有自己的想法，也會帶領這段關係往前走。不過他可能會是一個事業心也比較重的人，在處理事情上沒有這麼的細膩，無論是男生女生可能都是霸氣的人，所以在一起的過程中可能要稍微退讓一點點，給足對方面子，會讓這段關係更能有成長的機會，因為他自己被尊重了，才更會學習如何尊重另一半吧。

不過要記得雖然你命定桃花比較霸氣，但絕對不是不能溝通跟古板的人唷，他會是一個在關係中學習成長的人，或許一開始不好溝通、太有自己的想法，但會經過慢慢相處而開始有不同的改變。

C眼睛

寶劍3 聖杯10 命運之輪

有著自己傷痛的故事，但願意攜手跟你相伴未來

你的命定桃花，在遇到你之前，這個人人生一定經歷了許多風風雨雨，或是他在自己的原生家庭中有自己的辛苦，所以很渴望著有自己美滿的家庭，因此相對於很多事情會比較玻璃心，需要一段時間好好經營，甚至讓他相信這段關係是有未來給足安全感。在相處過後，這個人是能夠成長，成為扛起家庭責任的一個人，只是需要一點時間去處理這個人過去的傷痛，但在跟這人相處的時候一定也會聊到你的內心，因為你也會看到自己內在的需要。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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