2020年11/30~12/6十二星座塔羅運勢：巨蟹容易有口舌之爭；天蠍貴人多多

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：惡魔逆－開始對一些違反道德倫理的事情反感，趁機會遠離紛擾也不錯。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期比較有正義感，對身邊違反道德的事情容易感到反感，可能會出聲制止或是乾脆離開，有慢慢脫離紛爭的趨勢喔。

工作：

工作上會漸漸揮別之前不對的工作模式。也許初期會感到有些繁複與不方便，但還是按部就班以免後續更複雜。

感情：

若是有捲入三角戀情或是不倫戀情者，這星期可能會突然開竅然後離開。雖然離開的一開始會很痛苦，但是做了對的決定後面也會感到比較輕鬆。

金牛座：權杖國王正－在人群中熱心慷慨，領導性佳的一週，適合做出關鍵性的重大抉擇。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期金牛座的朋友們頭腦是很清楚的，專注力也很夠，更不一樣的是擁有對生活上的熱忱。這星期不但對朋友很熱心又慷慨，又適合擔任有領導性的工作，在帶領他人上會有不錯的表現。

工作：

這星期衝勁很強的金牛座朋友們適合擔任領導一職，就算只是小小職員也會在自己的工作上有所突破的表現。建議金牛座的朋友們可以好好把握機會好好表現喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們對情人是非常的熱情喔！雖然可能有點支配欲或是有點大男人，但是基本上兩個人的相處是會非常愉快又契合的唷！

雙子座：權杖八正－如果有什麼計畫都可以挺順利的，積極正面做事很有效率的一週。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期雙子座的朋友們只要是有什麼計畫都能夠進行的很順利流暢，並如期完成。態度方面也是樂觀積極的一週！

工作：

這週雙子座的朋友們對於工作是較為積極向上的，也比較會主動去做些什麼喔！要是有什麼開發案或是正在進行中的企劃，都能夠順利如期完成。

感情：

這星期雙子座的朋友們精力充沛，給對方也是熱情滿滿的愛喔！只是可能事情太多了會有點忙不過來！單身的朋友們若是有想要進攻的對象也可以大膽一點，不要害怕失敗喔！