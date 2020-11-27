2020年11/30~12/6十二星座塔羅運勢：巨蟹容易有口舌之爭；天蠍貴人多多

巨蟹座：寶劍國王逆－容易因為不經大腦說話而落入口舌之爭，也容易太犀利而傷害他人。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們對待他人可能會較為嚴苛，說話也容易逞一時之快不小心傷害到他人而不自知，要注意不要因為這樣得罪到別人喔。尤其要注意不要有嚴以待人寬以律己的狀況發生。

工作：

這星期巨蟹座的朋友們對待工作可能會過於吹毛求疵，雞蛋裡挑骨頭的感覺。要注意這樣是否會給他人甚至是自己帶來不必要的麻煩喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們言行上較為犀利，或是不合理的要求而傷害到自己身邊親近的人喔！尤其要多注意不要口是心非，否則真正傷害到對方就來不及了。

獅子座：聖杯九逆－容易自我感覺太過良好，不顧慮到他人的想法，容易造成他人的反感。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座普遍對自己有自信，也很喜歡表現自己獲得掌聲，但這星期有點太超過了，容易因為不小心說大話膨脹自己，或是太自私不顧慮到他人，容易影響到人際關係。

工作：

建議獅子座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期獅子座的朋友們容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受，也很容易有些自私的行為讓對方不好受，建議獅子座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己為中心喔！

處女座：權杖六正－做事情容易受到他人的肯定，獲得大家的讚賞，人氣也很旺的一週。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●○

整體：

處女座的朋友們這星期作事情有條不紊，容易受到他人的肯定與讚賞，自信度可以說是爆棚了。各種事情進行順暢，事業順利進展，資源豐富，也是適合旅行的一週。

工作：

這星期處女座的朋友們在處理工作事務上有當機立斷的能力，也有立功的機會，完成了期待中的任務，受到眾人的肯定，並且有機會再向上發展。成就感十足的一週喔！

感情：

這星期處女座的人氣旺得不得了，要小心這樣容易讓另一半不放心，建議處女座的朋友們要多給對方一些安全感，不要因為太忙就忽略對方！