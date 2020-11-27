2020年11/30~12/6十二星座塔羅運勢：巨蟹容易有口舌之爭；天蠍貴人多多

天秤座：權杖七逆－手邊同時有許多狀況發生容易應付不來，要記得保持鎮定依序處理。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

天秤座的朋友這星期身邊很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔，有可能會影響到原本應有的優雅形象。

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議天秤座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔!

感情：

這星期天秤座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力。感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議天秤座朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔，如果能夠冷靜溝通也許反而能夠讓雙方一起解決問題。

天蠍座：聖杯隨從正－情感豐富熱心助人，身邊容易出現貴人，人際關係也很順遂。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們感受性也很強烈，更能夠站在他人的角度為他人著想，而且只要能幫上忙都能夠不遺餘力的去幫助他人，因此在人際關係上是比較容易有貴人的喔。

工作：

工作上容易遇上溫和的年輕貴人，工作運也算順遂，如果懂得運用一些人際關係的話，沒有什麼大問題，與同事之間的相處也很融洽，在團體中是不可缺少的一份子。

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上是非常順利的。有情人的跟另一半有機會一起體會不一樣的浪漫經驗，或是外出旅行。單身的朋友們這星期也容易邂逅白馬王子喔！

射手座：聖杯十逆－雖然一切看似安好卻有種美中不足的感覺，要懂得知足才會幸福。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期射手座的朋友們環境上來說一切都算是很順利，沒有什麼太大的波折，只是容易因為心態上覺得不滿足而不滿意現況。

工作：

一切皆算順利，但也許會遇上些較為瑣碎的問題需要解決。可能會有種覺得工作不順遂的感覺，但還是要記得自己比很多人的狀況還要好，要懂得知足喔。

感情：

這星期射手座的朋友們容易感到美中不足，在精神上有些空虛。建議射手座的朋友們可要好好珍惜現在所擁有的美好幸福喔！