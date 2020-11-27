2020年11/30~12/6十二星座塔羅運勢：巨蟹容易有口舌之爭；天蠍貴人多多

魔羯座：教皇逆－與他人之間的溝通出現問題，不適合在團隊內溝通，容易感到鬱悶。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期容易與其他人出現溝通問題，如果想要當他人的和事佬，容易將事情越弄越糟糕喔！

工作：

魔羯座的朋友們在工作上，容易因為與人溝通不良而產生一些問題，如果工作是需要用到溝通的話，這週會比較不順遂喔！

感情：

這週跟對方的溝通會有些問題，容易爭吵或是冷戰。建議能夠冷靜一點，遇到什麼事情都先想一想再說喔！

水瓶座：死神正－人生本來就是有一連串的結束與開始，不要將結束看得太重。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

人生本來就有許多結束與開始，這星期水瓶座的朋友們會發覺身邊有些事情正漸漸走向結束，無論好事壞事都有可能。該如何去面對這個不可改變的事實是個課題。

工作：

也許會對職務上感到厭倦，或是有真的待不下去的感覺了，這時候衝動辭職之餘也許可以先為以後鋪路，留後路給自己。

感情：

不斷的爭吵令雙方都疲倦了，每次的傷害也讓感情的裂痕越來越深，該如何結束或是重新開始需要雙方的溝通與協調。

雙魚座：金幣三逆－容易因為專業不足，或是沒有相關知識而導致金錢或工作上的損失。

貴人星座：魔羯座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們，容易有專業性不足而導致工作受影響的狀況。要如何尋求真正有用的幫助是這星期的重點喔！

工作：

這星期雙魚座的朋友們，容易因為技術不足或是專業不足的原因導致工作上的失敗。要留意不要隨意聽取不夠專業的人士意見，這樣反而有害無益喔。

感情：

工作不順遂或是環境不良容易引起情緒上的不穩定，要多加留意不要遷怒到對方身上喔！這星期人際關係上也要為自己把關，不要盡結交些對自己沒有幫助的朋友喔。