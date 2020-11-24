發脾氣就變了人！盤點十二星座男人吵架時有多可怕？

談戀愛難免有磨擦、每個人都有情緒，吵架也是戀愛溝通很重要的一環。有些男生平常溫柔體貼，但是生氣的時候卻完全變一個人，讓許多女生嚇一大跳，原來男友生氣起來的時候這麼可怕？甚至會讓有些女生產生相處上和溝通上的陰影。每個星座的男人都會發脾氣、也都會有反差，只是反差究竟有多大呢？就跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&火星星座

★牡羊男：

牡羊男其實應該完全沒有什麼差別才對。反正很多牡羊男本來就有點小流氓的氣質，他們很容易情緒不穩、本來就是走火爆浪子的路線，再怎麼生氣也就是那個樣子、再怎麼可怕也差不多就是那麼兇，妳看習慣就成自然了。(笑)

★金牛男：

金牛男變臉時的反差不見得會太大，他們翻起臉來還是走沉穩路線、話會比平常多一些，而且都是妳平常不會聽到的指責或抱怨，每一句話都相當中肯又狠毒，抓狂時甚至於會不准妳碰他們的東西，冷戰與長期不合作反應也很常見。

★雙子男：

跟雙子男交往大概也很清楚他們翻臉比翻書還快，他們是吵架高手、不過吵完架後又會從惡魔變回天使，有時候會讓人覺得雙子男的人格轉換也實在是差太多，通常讓女生苦惱的大部份是他們的毒舌，和死都要辯到贏的惡劣個性。