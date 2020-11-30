【2020年12月星座整體運勢】天蠍心煩意亂；射手正財偏財通通來

社會整體運勢：社會的氣氛祥和，而且保持著向心力的信心與愉悅，不畏懼困難的對自己所在的家園感到滿意！

牡羊座：粉紅色的眼光，粉紅色的世界

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】本月的你與人往來覺得特別輕鬆舒服，好似大家都覺得你是他們很好的傾吐對象，然而你也能以一種清明的態度面對這樣的人際關係而不覺得困難，這是一個能善加利用的優勢。

【愛情運勢】有伴侶的人，特別感性地想照顧他人或被照顧都覺得很舒服，沒伴侶的人，覺得寂寞的時候，可將重心轉移到公益弱勢身上，會覺得找到出口。

【財富運勢】財運狀況不錯，但只是暫時或短期的好運。

金牛座：驚嚇指數百分百，卻是無法避免的推翻

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】這段期間你會很明顯地受到驚嚇，這完全不在你計劃內的破壞讓你覺得很倒楣，但事後你會發現，或許是不得不的選擇，只是他用一種很誇張的方式提醒你而已。

【愛情運勢】有伴侶的人容易因長久累積的不滿而大爆發，但講開反而能讓問題較為明朗。沒有伴侶的人如果有喜歡的對象，會忽然看見對方讓你驚嚇的一面。

【財富運勢】短線的投資容易有損失的波動，要更加小心才行。

雙子座：忙碌又充實，但小心別扛了太多的責任

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】

你會覺得這段期間許多人需要你的幫忙，而你也很樂意的扛起所有的責任，並且承諾做到最好，也因此讓大家對你的評價是越來越好。不過要注意的是扛了太多不該做的事情，可能會把你累倒啊！

【愛情運勢】感情上有伴侶的人，彼此都很獨立，可以互相扶持幫忙。沒伴侶的人，會因過於強勢獨立而讓人產生距離感。

【財富運勢】先前努力的成果會在這段期間開始嘗到收穫的滋味，這是你早就能預料到該得到的結果。