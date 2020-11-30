【2020年12月星座整體運勢】天蠍心煩意亂；射手正財偏財通通來

巨蟹座：對物質與現實的目標特別有決心

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】對於實際的目標，你開始有很大的決心要執行，或是先前的努力，目前都正在等待收成，你會感到很滿意於目前的狀態，不管別人怎麼跟你說，你都會堅守於你認定的信念與實際的作為。

【愛情運勢】有伴侶的人，彼此會為了責任一同努力經營彼此的感情，但也很容易因其中一方難以變通的個性而變得難以溝通。沒伴侶的人，會想要尋找適合的對象，而非喜歡的對象。

【財富運勢】長期投資的標的，已經開始準備收成。

獅子座：好好享受這什麼都能快樂的當下吧

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】不管做什麼事情都感到很愉悅，專注於當下的享樂是你這段期間最熱愛的事情，只要一點點的好事就覺得足夠讓你快樂一陣子，適合進行一些小目標，並完成後得到滿足的成就感。

【愛情運勢】有伴侶的人，能夠互相陪伴就覺得很快樂，不會刻意強求什麼。沒伴侶的人，有其他人（或寵物）陪伴的情感也足夠讓你覺得過得很好。

【財富運勢】雖然沒有刻意想賺大錢的慾望，卻有不錯的小偏財運。

處女座：過於清楚的腦袋，反而限制了行動

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】所有的事情都是你能掌握的計畫與該發展的狀態，就算手頭上很多事情也能不慌不忙的排入計畫中等待完成，但缺點是思慮得太理性，反而缺少了執行的行動力。

【愛情運勢】有伴侶的人，走知識性的交流方式，缺少親密感。沒伴侶的人，對於尋找另一半想的比做的多。

【財富運勢】會不斷的想分析怎樣才能賺錢，但卻害怕承擔風險。