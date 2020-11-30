【2020年12月星座整體運勢】天蠍心煩意亂；射手正財偏財通通來

天秤座：在你理解的範圍裡面，改變是必須的

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】改變對你來說並不困難，你能掌握並且運用得很得心應手，因為怎麼變你都知道萬變不離其宗，只要堅定了信念與信心，這樣的改變是對你有幫助的。

【愛情運勢】有伴侶的人，會開始想要規劃人生的下一個階段。沒伴侶的人，會特別想要穩定的關係而開始尋求對象。

【財富運勢】能從你原本投資的標的衍生其他的投資機會，可以好好觀望一番。

天蠍座：沒有方向，覺得心煩意亂

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】想做的事情很多，卻沒有明確的目標而覺得煩躁，導致事情完成度不足，而變得不上不下。建議你事情分輕重緩急會讓你比較容易成功。

【愛情運勢】有伴侶的你，自顧不暇，而冷落另一半。沒伴侶的你，會一直鑽牛角尖於適合的對象是哪一種類型。

【財富運勢】不宜有任何大筆的投資，在你尚未清楚知道自己想要的方向之前，想要的東西很多，但要實際想想是否真的需要。

射手座：豐收的時刻，展現你的實力

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】這段期間可以嘗到豐收的滋味，做什麼是事情都覺得能有實質的收穫，其實是之前的實力醞釀，而且你也會好好珍惜這努力的成果，而理性的思考下一步的可能性。

【愛情運勢】有伴侶的人，感情穩定，但似乎有點無趣，應該要找點增進感情交流的方式較好。沒伴侶的人，會遇到欣賞的人，但內心也會評估是否適合在一起。

【財富運勢】豐收的時刻，很不錯的財運，不管是正財偏財都有所收穫。