【2020年12月星座整體運勢】天蠍心煩意亂；射手正財偏財通通來

摩羯座：小心的呵護，就能獲得想要的

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】你正處於一種等待結果的時刻，雖然先前你已經很小心的做好準備，但難免還是害怕有任何狀態破壞了你的規劃，你的成功是必然的，但因為你很在乎，所以得失心比較重了點。

【愛情運勢】有伴侶的人，容易有價值觀上的問題而對彼此有所考慮。沒伴侶的人，對感情的考慮多了些而使得自己一直無法前進。

【財富運勢】整體來說財運不差，但是比較偏向正財的部分，需要努力最後獲得的財富會是你所獲得的。

水瓶座：無不無聊就看你的心態

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】穩當又平靜的本月，害怕改變的人會覺得特別安穩，但害怕無聊的人就會覺得有那麼一點無趣。

【愛情運勢】有伴侶的人，生活一如往常沒什麼變化，沒伴侶的人，生活圈太小，很難有新的桃花。

【財富運勢】先前的投資有了意料中的額外收入，例如定存或保險，其他投資的小額財富到期結清。

雙魚座：成功的藝術來自於努力的磨合與實踐

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】對於任何挑戰都很有動力的願意接受，而且就算遇到較棘手的狀況也都能順利的解決，這個時期很適合進行一些先前無法解決的事情，會覺得意外地順利。

【愛情運勢】有伴侶的人，很適合跟對方一起進行互動的活動，會讓感情增溫，溝通也意外地願意與對方找到一個共識而覺得滿足。沒伴侶的人，遇到喜歡的對象就趕緊去把握吧。

【財富運勢】會有短線的財運機會，可以趁這次的操作獲得不錯的經驗

澤誼的人參青紅燈

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