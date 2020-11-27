想追獅子座要夠包容！十二星座的擇偶條件大公開

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

個性和不合得來，獨立自主的性格，彼此間是不是有很多可以分享的樂趣

對風象星座來說相處之間的愉悅，是很重要的一件事情，他們當然會很在意你們彼此間的個性，是否合得來？興趣是否相同？價值觀是不是一樣？這些事情都會影響到你們相處會不會覺得開心。有了這樣的默契，當然就容易分享彼此生活的樂趣。 他們也喜歡獨立自主的對象，因為風象星座的人不喜歡太黏膩的關係，彼此有彼此的生活圈也是他們很看重的一個擇偶條件。

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

跟我有默契，懂我的感覺，會很在意我的一舉一動，把我當重心

對水象星座來說心靈上的契合是非常重要的， 他們很需要在彼此之間的小圈圈的那種親密感。所以，水象星座會去找，他覺得讓他很有熟悉感味道的對象，所以這組星座的人，很容易用自己父母當範本，去找他們的對象。他們也很在意對方是不是會把他當重心看待，因為水象星座的人進入關係之後，也會把很多重心放在對方身上，如果他覺得對方沒有把重心放在他身上，這樣他們是無法接受的，對他們來說交往要他進入關係的話，就必須付出非常多的心力去照顧對方，這是無法妥協的。

澤誼的人參青紅燈

如果你喜歡我的文章，「說十二星座的壞話」上市中