生命靈數十二月運勢／1號人要大膽接受各種可能性；8號人別因為追求物質生活而感到愧疚

2020即將來到尾聲，若與人合作、交流，需要慎選對象，許多太過表面或冠冕堂皇的話，有很多不同的涵意需要一一釐清，別再憑藉著一股傻勁、勇氣來乘風破浪，與其很快速的投入在目標或計劃上，不如好好讓自己腳踏實地的完成每個出現在眼前的任務。

本月特別留意：行動力與執行力、釐清目標與方向、留意莽撞計劃

任何事情都需要理性分析，別貿然以感覺來作判定

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

生命靈數1

大膽接受各種可能性，或許在當前的生活模式已經非常習慣，甚至有些麻痺，別忘了讓自己重新打開心房，接納生命中可以帶來的禮物，對於靈數1的朋友，是需要很真實、很踏實的體驗，重新轉換思維校準生活行為，會是12月很大的挑戰與變革。

生命靈數2

累積許久的壓力是需要找個合適的方式來舒緩，相對於過去的慣性壓抑，當前也該放手讓自己內心真實的陰影面好好展現，並不是要藉故凸顯自己的委屈，而是好好正視與擁抱許久不曾關心的內在小孩，否則隨著時間拉長，只會讓自己對自己越來陌生。

生命靈數3

當前該好好檢視這段期間，回歸整年度的自己，是不是還在的起初的信念上前進，雖然2020有很多突發狀況，也給了靈數3有很大的啟發性，但別忘了當初的自己所秉持的信念與目的，12月份同時也是驗證和考驗靈數3內心是否足夠強大與堅定的關鍵時刻。