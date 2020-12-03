▲選出一張你最有感覺的牌，答案將分析出年運交接之時，你的人生將有何重大轉變？（圖／艾菲爾授權提供）

選出最有感覺的牌 測「年運交叉口」你的人生有何轉變？

人生就像心電圖一樣，有高有低，而目前正處於2020、2021年運交叉口的你，人生又會迎來什麽重大轉變呢？快跟著知名命理老師艾菲爾一起來做個未來心測吧！

請在上面五張牌中，選出一張你最有感覺的牌，答案將分析出年運交接之時，你的人生將有何重大轉變？

結果分析

答案A、冰雪妖獸

年運交接之時，你的人生會發生反轉，有個巨大改變即將降臨。你過去習以為常的生活模式有可能會被打破，也許是工作上有出差外派的機會，或是調職到別的城市，也可能是放棄原本割捨不下的舊愛，或終於與不適合的對象說再見等。另外，創業者有望迎來事業轉型、擺脫舊模式，這些改變是巨大的，且會影響到你未來的人生。

也許剛開始，你會對這個新轉變感到痛苦、無法適應，但只要方向是對的，那麼，這個轉變絕對會為你帶來極大利益，所以千萬不要害怕面對，你會如浴火後的鳳凰，獲得重生。

答案B、海中人魚

年運交接之時，你的人生會像久旱逢甘霖後般，非常順遂、如魚得水。之前困住你的各種枷鎖，不管是愛情、工作、生活、金錢或是家人過高的期盼、自己給自己的壓力等，全都會瓦解，讓你越來越順心，就像潺潺流水般不斷前行，就算有阻礙也能順利繞過。

最重要的是，你會獲得滿滿正能量，只要善用這波正能量，去幫助身邊需要的人，無論是家人、朋友、同事、情人，他們都有可能因為你的提點，而擺脫煩惱，變得更好，所以不要小看自己了，多多關心身邊的人，你能為他們帶來極大的幫助與能量。