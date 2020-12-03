選出最有感覺的牌　測「年運交叉口」你的人生有何轉變？

▲選出一張你最有感覺的牌，答案將分析出年運交接之時，你的人生將有何重大轉變？（圖／艾菲爾授權提供）

答案C、紅花火鶴

年運交接之時，你的人生會迎來一場重大收穫，而這收穫與「人」有關。也許總覺得沒人懂自己的你，會因緣際會下認識一個知己好友，讓你終於有自己的閨蜜，不用羨慕別人的友情，或是事業上有新同事、新領導降臨，你與他在工作上非常契合，他也很欣賞你，你有機會透過他的幫助、提拔，在目前的職位中更上一層樓！

而最讓人期待的就是愛情了，單身者可以如願脫單；有伴者與對象甜蜜步入禮堂，或是與伴侶順利懷孕、迎來新生命。因此在此時的年運交叉口，好好把握與每個人的相處與往來，也許他是徹底改變你人生的那個人呢！

答案D、大地之母

你目前正處在人生的交叉口、迷茫期，可能是剛畢業、剛離職、在幾份工作間猶豫不決，或剛好面臨人生關卡，讓你猶豫是否該繼續現在的生活，或是根本對未來毫無頭緒，不知道五年、十年後的自己要幹嘛…此時的你就像闖入一座迷霧森林，惶惶然找不到出口。

而這張牌告訴你，就算是在迷霧黑暗中，這也只是人生的一個過程，不是每個人都一定要有夢想、有目標，為了別人的幾句話，就否定自己的人生，那樣只是為別人而活。年運交接之時，是你在為你的人生醞釀、儲存能量，不必太害怕目前的困境與茫然，只要繼續往前走，你就能找到出口。