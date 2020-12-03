【塔羅測驗】好無感！你也覺得戀愛很麻煩嗎？

其實有好多人到現在都選擇單身的原因，不是自己不想戀愛，而是在內心覺得戀愛很麻煩，平時是一個人飽全家飽，若是真的要擁有愛情的時候，一下要顧及對方的想法，一下又得留意伴侶的情緒，這些都讓你覺得好麻煩啊！快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選Ａ的你：

【覺得戀愛麻煩指數80%】 當然，談戀愛真的是有夠麻煩的啦！平常已經習慣想做什麼就做什麼的你，根本像是一匹脫韁的野馬，現在的你怎麼會受得了被人束縛呢？更何況每天都有不同的酒聚、飯局來等你參加，要是真的有另一半的出現，你光想到就頭大，除了會多出門禁時間，又得花上好多時間哄對方，想起來就覺得麻煩，利害關係相較之下，還不如獨身一人，樂得輕鬆！

選Ｂ的你：

【覺得戀愛麻煩指數40%】 在你的內心是覺得愛情不麻煩的，不過只要有人，就會發生麻煩事！也許先前的你在戀愛中受過挫折，造成現在的你，雖然有能力愛人，但不會好好接受一段戀情。因為在你的內心深處，總覺得只要談到愛，大家就會變得不夠理性，只希望對方替自己著想，卻也忘了自己是否有先付出，所以你早已經練就一來一往的交手當中，學會做到不期不待，沒有傷害。