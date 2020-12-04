2020年12/7~12/13十二星座塔羅運勢：魔羯容易造成別人反感；金牛神采飛揚充滿幹勁

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖七正－工作上雜務比較多，會有很多細碎的細節需要注意，也要注意小人喔。

貴人星座：水瓶座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們身邊要處理的事情比較多，平常比較大而化之的話可能會漏掉一些小細節導致容易出錯，情緒上起伏也較大。

工作：

這週牡羊座的朋友們工作量比以往大且雜亂，要費很多心力去處理。也要留意是否有小人在身邊捅簍子喔！

感情：

這星期容易因為事情太多而情緒不穩定，遷怒到另一半身上。也容易因為小事情而心煩意亂與對方爭吵，要多注意喔！

金牛座：權杖A正－活力充沛的一週，面對生活也充滿了幹勁，可以積極展開計畫。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期金牛座的朋友們可以說是活力充沛，神采飛揚的一週。無論做什麼事情都充滿了幹勁與活力，讓人容易感染好心情喔！

工作：

如果有什麼新的案子正要進行，這週絕對是好的開始。就像把熊熊烈火迫不及待要燃燒一切似的，要好好保持這份衝勁。

感情：

金牛座朋友們這週帶給另一半的熱情絕對不會少。整個人就像是個精力旺盛的小伙子，帶給另一半滿滿的快樂，說話也多了些幽默與風趣，彼此相處起來很舒服愉悅。

雙子座：力量正－多做少說，以堅定不拔的精神力去克服外在的困境將會事半功倍。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●●●

整體：

雙子座的朋友們這個星期在精神層面上必須以堅毅的心態去面對事情，與其把話說得天花亂墜不如把事情好好踏實做好，以柔克剛的方式也會比固執的硬碰硬來得有用很多。

工作：

這星期雙子座的朋友們工作運穩定，只要能夠把握自己的原則，凡事低調一點就能夠很順利。切記說話行事不要太出鋒頭以免遭人眼紅喔！

感情：

雙子座的朋友們這星期跟另一半的感情不錯，相處上很融洽，也互補得恰到好處。若是有小爭吵，也要記得以柔克剛好好溝通就沒事的。