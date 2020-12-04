2020年12/7~12/13十二星座塔羅運勢：魔羯容易造成別人反感；金牛神采飛揚充滿幹勁

巨蟹座：戀人正－情感充沛，工作情感都和諧愉快的一週，各方面都能夠順利完成。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●●○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期無論做什麼都是非常順遂的，不會太過苛求他人，人際關係也經營得很好，遇到什麼問題，只要能夠好好運用人際關係就可以迎刃而解。

工作：

這星期適合與他人合作處理事情，如果有什麼合作案要談，都會很順利喔！如果是一般工作上，與同事之間的相處也會很和諧，工作也會得心應手。

感情：

戀人牌就是感情牌的代表牌，也就是說巨蟹座的朋友們這星期感情運是非常好的。有戀人的人會跟另一半相處得很融洽，單身的人也有機會邂逅到理想情人喔！

獅子座：聖杯三正－可以好好享受朋友之間相處歡愉的氣氛，適合團體合作的一週。

貴人星座：雙子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

獅子座的朋友們本身就很喜歡熱鬧的氣氛，這星期也很享受跟朋友們相處的時光，會花蠻多時間在朋友身上的，可以把握機會多認識些朋友喔！

工作：

這星期獅子座的朋友們適合需要團隊合作的工作，與人之間溝通和諧，工作也充滿了歡愉的氣氛喔！

感情：

獅子座的朋友們這星期感情方面很愉快，單身的朋友們容易在團體或是朋友圈裡面認識新對象，有伴侶的人也會給對方許多關心與疼愛喔！

處女座：金幣六逆－週遭的人事物可能會有所變動，要學著獨立一點不要想要依靠他人。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們得留意財務狀況囉，平時雖然很理性掌控自己的財務狀況，但這星期比較容易因為人際關係失衡，要多加留意，還是要多保留一點給自己。

工作：

工作環境也許會有人事上的變動，要重新適應與調整可能需要一點時間，財務上依然容易有多餘的支出必須多加留意。

感情：

在對方面前不要打腫臉充胖子，該示弱的時候千萬不要逞強。不要因為愛面子只出一張嘴，開了一堆空頭支票小心無法兌現。