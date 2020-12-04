2020年12/7~12/13十二星座塔羅運勢：魔羯容易造成別人反感；金牛神采飛揚充滿幹勁

天秤座：死神逆－山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，需要耐心等待結果好轉。

貴人星座：雙魚座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子天秤座的朋友們可能會覺得有些事情很不順，但這週運勢將會慢慢好轉，請耐心等待結果逆轉吧！

工作：

工作上有可能會有新的轉機，原本已經無望的事情或是機會有可能會有逆轉，切記要好好把握重新獲得的機會。

感情：

雖然說運勢有好轉的跡象，但速度並不是那麼快喔。沒有對象的人可能還要在努力一陣子才會有好的邂逅。

天蠍座：寶劍五正－容易因為小聰明而看似佔上風，但還是適可而止，不要太囂張喔。

貴人星座：獅子座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們，容易因為聰明的腦袋而化解一些危機，或是從一些狀況裡面自保，可能會有點得意，但是如果得意忘形很容易聰明反被聰明誤囉。

工作：

這星期天蠍座的朋友可能說話會比較機車一點，與同事之間的相處切記要放軟態度，否則如果大家鬧得不愉快，結下日後的不愉快對大家都沒好處。

感情：

天蠍座的朋友們這星期可能與對方相處時，容易太過堅持己見而產生口角。太過強硬的溝通容易造成兩敗俱傷的局面，有時候態度軟一點反而能夠以柔克剛。

射手座：正義正－只要能夠堅持自己的原則，是非分明且公正光明，就不會出什麼問題。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期射手座的朋友們，只要不做出違反自己原則的事情就不會有什麼大問題。基本上這星期情緒上也是蠻穩定的，頭腦也很清楚，能夠分辨是非對錯。

工作：

工作上腳踏實地，不要違反自己的原則就不會出亂子。一步一步按照程序來，不要鋌而走險就不會有什麼大問題。就算遇到小麻煩，只要心平氣和也是可以很快解決的。

感情：

與另一半的相處多了些理性，少了點衝動與情緒化，但也比較嚴肅一點，會談論到多點原則性的問題，雖然合理但好像少了一點平時的浪漫喔。