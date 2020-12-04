2020年12/7~12/13十二星座塔羅運勢：魔羯容易造成別人反感；金牛神采飛揚充滿幹勁

魔羯座：聖杯九逆－太過自以為是，不顧慮到他人的想法，容易造成他人的反感。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座普遍對自己有自信，雖然平常比較低調，但是有時候會忽然很想要表現自己。這星期容易因為不小心說大話膨脹自己，或是太自私不顧慮到他人，容易影響到人際關係。

工作：

建議魔羯座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期魔羯座的朋友們容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受，也很容易有些自私的行為讓對方不好受，建議魔羯座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己為中心喔！

水瓶座：金幣三逆－不要因為愛面子而不懂裝懂，如果牽扯到專業的事情會有點危險。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們容易因為面子而容易逞強，要留意的是如果牽扯到比較專業的問題可能就不能耍耍嘴皮子就沒事，可是要為自己說的話負責喔。

工作：

這星期水瓶座的朋友們，容易因為技術不足或是專業不足的原因導致工作上的失敗。要留意不要隨意聽取不夠專業的人士意見，這樣反而有害無益喔。

感情：

工作不順遂或是環境不良容易引起情緒上的不穩定，要多加留意不要遷怒到對方身上喔！這星期人際關係上也要為自己把關，不要盡結交些對自己沒有幫助的朋友。

雙魚座：權杖八正－如果有什麼計畫都可以挺順利的，積極正面做事很有效率的一週。

貴人星座：金牛座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期雙魚座的朋友們只要是有什麼計畫都能夠進行的很順利流暢，並如期完成。態度方面也是樂觀積極的一週！

工作：

這週雙魚座的朋友們對於工作是較為積極向上的，也比較會主動去做些什麼喔！要是有什麼開發案或是正在進行中的企劃，都能夠順利如期完成。

感情：

這星期雙魚座的朋友們精力充沛，給對方也是熱情滿滿的愛喔！只是可能事情太多了會有點忙不過來！單身的朋友們若是有想要進攻的對象也可以大膽一點，不要害怕失敗喔！