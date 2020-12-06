【生肖運勢】（國曆12/7～1/4）屬蛇名利雙收；屬豬單身者有美麗邂逅

充滿生命力的今年，希望能夠「如虎添翼」，還是「安逸平順」就好？出版《2021牛年開財運賺大錢》（時報出版）易經財經專家陶文說，只是，不論是哪一種，都會面臨瓶頸式的挑戰，也就是所謂的「不進則退」。且讓我們用（國曆12/7～1/4）十二生肖來運勢來分析。

【鼠族】【宜謹慎】用戰略思考，提升職場競爭力

十一月 運勢（國曆12/7～1/4）本命月，也是太歲月，卻是諸事不宜的月份。婚姻嫁娶之事，避之為宜。不過幸運的是，由於「將星」與「歲德吉星」職事，情場失利，職場將會扳回一城，面對事業該勇敢的時候，絕不退縮。女士們在情感領域，宜提防遇人不淑。

【牛族】親友借貸若無法婉拒，建議量力而為

十一月 運勢（國曆12/7～1/4）太歲月，大好大壞之月。對於牛族們而言，只有好沒有壞，因為本命六合星釋放吉利能量。不過本月還是宜謹慎理財，親友的借貸若無法婉拒，建議量力而為。合作與合資事宜，稍安勿躁為佳。愛情運勢並不理想，宜提防誤闖禁區。

【虎族】結識各方名人成為您的貴人

十一月 運勢（國曆12/7～1/4）太歲「將星」月，大環境的事業氛圍將會是活絡的。貴人明顯的現象持續，而家庭運勢也依舊理想。只不過由於健康星並不理想，沒事多喝水，別累過頭了。偏財星氣勢不佳，投資見好便收。男士們宜謹慎面對情緣，爛桃花惹不得。