【盧恩符文】「貪財貪財！」最近會走偏財運的符文TOP 3

盧恩符文源自於北歐地區的古文，當前有許多人會用來占卜、祈福甚至魔法儀式使用，隨著時代變遷、資訊提升，盧恩符文不僅有被拿來當作Logo使用，也有在許多設計作品、電影情節找到許多蹤影，如同藍芽符號與當前著名的電影《雷神索爾》系列、《復仇者聯盟》等有關連。

每個盧恩符文都有對應各自的時間範圍，而每個符文也有各自的特性，可以透過自己的生日來對照下表，找出屬於自己的盧恩符文，又稱為自己的「本命符文」，這次我們一同好好探究年關將近，哪些人的偏財運一路發到不可收拾。

我們也可以藉由繪製今天所列舉的本命符文，讓它在自己皮夾、財運位置上，做為偏財祈求的小撇步，使用便條紙以黑色、藍色、紅色或綠色的筆繪製都可以，最後裝在紅包袋裡，放在想要放的地方，就大功告成了。

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火巨(Kenaz) 09/13~09/27



在火炬(Kenaz)身上可以看見的偏財，主要是來自於過去所累積的想法、創意，將這些點子落實、呈現出來，無疑是生活中另外一筆收入來源，而這樣的財運並不是過往所預期的結果，反而是在一個不經意的情況下，而有機會讓自己的點子轉變成收入，留意生活中各種美好、細節，也等同替自己創造了更多的財運可能性。