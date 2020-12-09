農曆年前戀愛警報！「4生肖」桃花爆棚　這1位有劈腿危機

年關將至，近來天氣逐漸轉冷，不少人也萌生了想找個對象暖心又暖手，也希望過年過節時，能和心儀的對象度過愉快的假期。知名命理老師艾菲爾就公布了有4生肖的朋友們桃花運將會爆棚，但也順便提醒有可能面臨到出軌的考驗，一起來看看您是否上榜吧！

第四名、生肖馬

生肖馬在農曆年前的桃花運勢爆棚，可以說是走到哪都是桃花源，因此很容易遇到只想跟你玩玩的甘蔗男或是美豔的花蝴蝶。身邊的異性總是別有目的，帶著不負責只想玩玩的心態接近你，若是這時保守的馬兒受不了誘惑，就很容易陷入別人所設下的桃花陷阱裡。另一半也容易發覺到你的異狀，而不斷質問你，使你們的戀情有可能出現裂痕。建議生肖馬要懂得把持自己的感情關係，才不會讓自己與伴侶的感情受到影響。

第三名、生肖蛇

農曆年前生肖「蛇」近期很容易遇到外界誘惑，對象很有可能是青梅竹馬的異性朋友丶鄰居、或是生意場上會遇到的人，尤其是那些看起來內向的肖蛇者，越有可能發生劈腿丶背叛或與人曖昧的問題。或許旁人無法理解，但其實你自己心裡也是很矛盾的，可能是你們之間的溝通出了問題，無法互相理解，所以才讓外人有機可乘。面對著一波接著一波的搭訕攻勢，讓你幾乎被迷得團團轉，也無心思考慮到另一伴的感受。