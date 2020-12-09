農曆年前戀愛警報！「4生肖」桃花爆棚　這1位有劈腿危機

第二名、生肖兔

生肖「兔」農曆年前今年有紅鸞星坐鎮，龍鳳和鳴，本就大旺桃花，再加上冷風蕭蕭，想找一個人戀愛加暖手的心是隱藏不住的，此時是容易動心的時刻，適合戀愛，更會因此引出不少爛桃花。即便自己心中已有喜歡的對象，但可能因為異性緣太好，自己多少也有些搖擺，尤其是生肖兔的男生，特別容易為感情所困，命犯桃花，不僅原本的感情出現裂縫，更可能影響工作事業運，需要特別留意。

第一名、生肖羊

農曆年前生肖「羊」桃花運看似不錯，但事實上多為露水姻緣，更多的是酒色桃花，很難修成正果。雖然單身的人此時比較容易交到異性朋友，但若是想要再更進一步成為男女朋友或論及婚嫁，仍需花更長的時間去考察對方。因為當你了解對方後，會發現只是曇花一現，最後讓你更加失望。有伴侶的人，要留意爛桃花糾纏，自己的心裡面雖然也有點心動，但最好不要因為一時的意亂情迷就栽進去，很容易東窗事發，導致原有的感情保不住。（編輯：楊智傑）

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