2020年12/14~12/20十二星座塔羅運勢：射手留意溝通問題；金牛積極態度受肯定

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：命運之輪正－命運的變化與安排是難以掌控的，一切順其自然好好把握機會即可。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期一切就順其自然吧，不管在感情或是工作人際上面，只要順著命運的安排走就好了。要留意的是，只要有機會就不要輕易放過，因為也許錯過了就會後悔唷！

工作：

也許這星期工作環境中會有許多變動令人著急，但先不要太緊張，順其自然不要太急太強求，有機會就好好把握，就算不是自己的機會也不要強求。

感情：

這週環境的改變容易影響到感情的部分，不管發生什麼事情只要不能解決的就順其自然吧！單身的人有機會來場意外的邂逅喔！

金牛座：權杖騎士正－對於自己的生活充滿幹勁與理想抱負，也能夠拿出行動力來實踐。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●●

整體：

金牛座的朋友們平時步調比較慢，不喜歡太忙碌也不喜歡表現得太積極，但這週卻顯得衝勁十足喔！無論是在各方面都很有活力與行動力，是個積極的一週喔！

工作：

這星期金牛座的朋友們很容易將遭遇到的問題當作挑戰一一解決，也因為積極的態度容易獲得上司的認可，要善加利用喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們對另一半是很熱情的，也有計畫想要出去哪裡玩玩走走，基本上是沒有什麼問題的。也許會有小摩擦，但瑕不掩瑜喔！

雙子座：金幣騎士正－有自己的一套理財規劃，情緒也很穩定，能夠給人安心的感覺。

貴人星座：天秤座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們這星期情緒波動比較低，做事情也比較穩重一點，不會因為情緒化而誤事。有自己的一套理財方式，說話可信度也高了不少喔。

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折的，雖然有點沉悶但還是以穩定為主要訴求吧！適合研究投資理財的一週，可以多涉獵相關知識喔！。

感情：

感情上雖然較為冷漠但還算是穩定。可以去思考下一步的發展性。單身的人重心可能不會放在感情這部分喔！