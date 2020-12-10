2020年12/14~12/20十二星座塔羅運勢：射手留意溝通問題；金牛積極態度受肯定

巨蟹座：權杖女王正－對工作很有熱忱，也很有行動力跟作決定的能力，很有領導能力。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●●

整體：

巨蟹座的朋友們平時比較溫和一點，比較不會有自己的主見，但這星期很獨立有主見，工作上也充滿了幹勁喔！人際關係也不錯，整體而言是個得心應手的一週。

工作：

巨蟹座的朋友們這星期決策力很好，只要思考過所做的決定方向都錯不了，很有領導的才能，會讓大家刮目相看喔！

感情：

對另一半充滿熱情的一週，也很積極獻殷勤，相處不但融洽而且可以加溫喔。如果還處於單戀階段，這星期可能會鼓起勇氣向對方出手喔！

獅子座：金幣女王逆－容易因為一時衝動傷了荷包，不夠理智也容易讓人覺得很任性。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們要注意金錢的流向，很容易因為一時興起而大買特買，不但傷了荷包也買了一堆沒什麼用的東西佔空間。

工作：

這星期獅子座的朋友們工作上比較難以專心，太過天馬行空很容易誤了工作進度喔！錢財方面真的要懂得節制才不會入不敷出，到時候後悔也來不及。

感情：

這週獅子座的朋友們容易讓對方感到些許任性，適度的撒嬌或是夢幻是好的，但過了頭可能會造成對方的困擾。

處女座：皇帝逆－容易有過度的控制慾，需要控制情緒的一週，也要小心不要過於固執。

貴人星座：金牛座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們很容易因為一些小事情而導致情緒失控。有時候他人給的建議是為你好，不要把砲口對向真正為你好的人，也不要一直想要強迫事情如自己想要的發展，會給自己與他人過大壓力。

工作：

行事上與同事間相處要留意不要過於固執，也不要老是以自己的想法為出發點不懂得變通。情緒上容易失控讓他人不敢接近，不像以往那麼好親近，要多注意。

感情：

愛一個人並不是一味的指定他去做什麼事情，還是要多溝通多聽聽對方的聲音，感情上要小心不要太過霸道而導致情人不舒服喔！