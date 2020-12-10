2020年12/14~12/20十二星座塔羅運勢：射手留意溝通問題；金牛積極態度受肯定

天秤座：金幣四逆－要記得留意自己金錢的去向，小心因為一時失控導致收支失衡。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們在情緒上容易感到不安，而且容易因為一時的衝動導致荷包大失血，所以一定要確實的紀錄自己金錢的去向。

工作：

這週天秤座的朋友們在工作上盡量能保守一點，但切記不是固執，該有的原則要把持，但該有的變通也是要，以免本末倒置。

感情：

這星期天秤座的朋友們在感情上較為平淡，要留意是否會有突發的小爭吵，尤其是因為金錢發生的不愉快要多注意。

天蠍座：寶劍三逆－過往的傷痛逐漸痊癒，與人溝通獲得改善，但還是需要點時間。

貴人星座：雙魚座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們心思細膩，也很重感情，如果曾經受過什麼傷也不容易痊癒，但這星期天蠍座的朋友們總算能夠漸漸把心打開，稍微釋懷點。

工作：

工作上如果有面臨到什麼溝通的問題這星期也漸漸能夠獲得改善，之前受了什麼委屈也能夠漸漸獲得大家的體諒喔！

感情：

敢愛敢恨的天蠍座受了傷總是默默隱忍，這樣造成的後遺症往往容易讓雙方都難過。不過這星期回首起傷心過往，也許就能發現傷口已經逐漸痊癒囉。

射手座：女帝逆－凡事太重外表或是物質容易顯得膚淺，要注意錢財的流向且加以控管。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○

整體：

射手座的朋友們這星期或許會因為要犒賞自己，或是想要提升生活品質而過得有些奢侈，要注意不要太過膚淺而浪費大把鈔票！

工作：

這星期射手座的朋友們較為散漫，提不起勁工作，有點得過且過的心態。而且在金錢上的支出可能會超出原有的預算很多，建議射手座的朋友們要振作且理性一點喔！

感情：

射手座的朋友們這星期在感情上要留意與人溝通的問題，容易有無理取鬧或是太任性的問題產生，令人吃不消。建議多點理性的溝通會好過於鬧脾氣導致爭吵。