2020年12/14~12/20十二星座塔羅運勢：射手留意溝通問題；金牛積極態度受肯定

魔羯座：聖杯九逆－跟上週一樣容易沉溺在自己的世界裡而搞不清楚狀況，需要多注意。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期跟上星期差不多，會很希望能夠受到他人的尊崇，會很想要表現自己，也容易因為太過以自己為中心而忽略他人感受，容易影響到人際關係。

工作：

這星期還是建議魔羯座的朋友們不要太招搖，就算工作能力很好也要含蓄一點，可能也是因為這樣比較容易招小人，建議各位還是多注意一點收好自己的鋒芒，多做少說，別人不會看不到的。

感情：

這星期魔羯座的朋友們還是比較容易以自己為中心，容易忽略對方的感受，雖然有能力能夠主導感情是好事，但也不要忘記感情是互相的喔。

水瓶座：寶劍四逆－原本停滯不前的狀況有所改變，一切慢慢步回軌道，頭腦也清楚許多。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

前陣子水瓶座的朋友們可能有計畫停滯不前的狀況，或是也沒有什麼想法要做什麼，但這星期可能會出現許多新的想法，或是慢慢有行動力去執行過往的計劃囉！

工作：

原本行動力缺缺的懶洋洋狀況有了改善，開始想要為自己做些什麼，漸漸在工作上有了起色囉！雖然進步的幅度不大，但也很明顯囉！

感情：

在感情上可能因為受過傷而對感情有點退縮，不過這星期水瓶座的朋友們可能心態會有所調整，對感情會有不同的看法與體會，可能會想重新試試看喔。

雙魚座：聖杯六逆－可能會有些過去與現在不斷拉扯的畫面，想通後重心便會轉向未來。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙魚座的朋友們這週可能會想到一些過去的回憶，而與現在相比較，可能會有一些情緒上的拉扯與掙扎，不過如果可以想通好好把握現有的生活，反而是更好的喔。

財運：

這星期財運不是很理想，相對的心情也不是非常美麗，建議不要太計較那些小問題，換個角度想想，如果金錢可以換來重要的人的開心也是比較重要的。

感情：

容易懷念起過去的一週，但過去已經過去，請好好把握現有的才是最重要的喔！過了這個轉折未來會更好的，不要再想過去的事情囉！