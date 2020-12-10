12星座「阻礙桃花」的完整分析！改掉這些就有機會脫單啦！

▲以下是十二星座的桃花阻礙，每個星座都會有一些缺失需要去改善，想要有好桃花嗎？就必須改掉這些性格！（圖／Shutterstock）

以下是十二星座的桃花阻礙，每個星座都會有一些缺失需要去改善，想要有好桃花嗎？就必須改掉這些性格！可以看太陽跟金星星座喔！

牡羊座：耐心很重要

你們太容易給人家一種著急的感覺，這樣真的會把好桃花都嚇跑啦，建議牡羊座，遇到好對象就花點耐心先慢慢來吧，總是急著要人家立刻給你答案，只會讓人覺得你急什麼，而感到有壓力，甚至有時候還很怕你會不會是恐怖情人，愛情這件事情花點耐心，對你們來說是最重要的提醒。

金牛座：表達你的心意

金牛座的表現常常人人不能理解，「蛤？他們有在喜歡我喔？」、「蛤？他們在追我嗎？」可見面癱代表＋省話大王的金牛座，讓人很難知道到底他們的心意在哪裡？所以，恐怕會讓對方覺得你根本沒那個意思，而就這樣錯失緣分了，所以適時表達心意是很重要的啦！

雙子座：給人穩定的印象

雙子座就是那種總是呼朋引伴給人一種不太穩定的感覺，這樣大家都會覺得，你只是把我當作好朋友玩耍的對象而已吧？根本不會把雙子座認真追求的行為放在眼裡，誰叫雙子座的表現總是大家都差不多？所以雙子座保持一點穩重的態度去追求對方，或許會讓人對你的認真比較當一回事！

巨蟹座：情緒變化嚇死人

巨蟹座對一個人的感覺，還真的常常變來變去，對方的某個行為不如自己想的那樣，就會開始焦慮對方是不是不認真，然後就擺臉給對方看，常常搞得大家覺得，你情緒很陰晴不定，既然動不動就得罪你，我乾脆就放棄算了，保持一個穩定的情緒讓對方覺得安穩，對於巨蟹座來說是很重要的。