12星座「阻礙桃花」的完整分析！改掉這些就有機會脫單啦！

獅子座：不要太吹噓自己了

獅子座為了表現自己，可能就想把自己最棒的一面展現出來，就像隻孔雀一樣，覺得這樣大家都會愛上他吧？殊不知，卻會讓人覺得有一種過度誇張的感覺，反而覺得你該不會是騙人的？那種不夠真實穩定的感受，獅子座真的要稍微收斂一點啦！

處女座：少點挑剔多點桃花

處女座就是有一種老是在打量別人的感覺，這真的會讓人覺得很緊張，他們內心的小本本到底又在給人家打幾分？其實觀察一個人是沒有錯的，不過處女座應該要把心態改成一種大家是平等的感覺，不要帶著偏見去評論別人，這樣的話會讓人覺得你是比較好相處的，才會有機會發展下去。

天秤座：太追求自己的舒適

關係這件事情，本來就是會有各自妥協的部分，不過天秤座大概太害怕不公平或是別人對他不尊重，一開始的防衛心都很強，這種防衛心會讓人很難跟他們交流感情，覺得對方把事情都看得太慎重，而且天秤座的選擇障礙也常讓他們對別人挑三揀四的，所以自然會把桃花都給嚇跑了。

天蠍座：敞開心胸的誠意

天蠍座常常表現出一副，我很怕你侵犯我，那種很強烈怕受傷的防備心，這會讓人覺得你根本還沒準備好進入一段感情，不要把過去的陰影放在未來的愛情，沒有人有義務去替你療傷，愛情不是拿來當救生圈用的，請準備好再接受新的戀情吧。