12星座「阻礙桃花」的完整分析！改掉這些就有機會脫單啦！

射手座：不要再搞消失了

射手座真的很喜歡忽然出現又忽然消失？對他們來說他們只是按照自己的節奏在過活，不過對於對象來講，會覺得射手座實在太難掌控，感覺到的只有驚嚇沒有驚喜好嗎？所以射手座真的要改掉這種惡習，否則會一直讓人覺得你們太不穩定了啦！

摩羯座：不要老覺得別人廢啊

摩羯座很愛用各種社會上的價值觀的條件去觀察一個人，搞得談戀愛跟面試一樣，讓人覺得我到底是要跟你交往交朋友，還是來應徵工作的啊？所以摩羯座請放下你們工作狂的那個面向，好好的跟對方相處，這樣才不會給人家太大的壓力，人家是來跟你交朋友的，你也應該保持這種態度啊！

水瓶座：標新立異讓人覺怪異

覺得自己很與眾不同的水瓶座，放在感情來看也會覺得自己很特別，但對別人來說，只會覺得，我不懂他，我們的頻率對不上，所以反而會把人嚇跑，因為人都喜歡找熟悉氣味的人，才會覺得安心有默契，所以水瓶座應該是著理解別人的狀況，或許稍微配合一下別人，你就會發現其實並沒有那麼難的。



雙魚座：活在自己世界讓人難以理解

雙魚座本質算是蠻悲觀的，老是帶給別人很多負面的想法跟情緒，卻自以為自己只是很敏感而已，可是別人沒有必要承受這種感覺啊，這會讓人覺得雙魚座太過負面，而無法承受這種感覺，就會把人嚇跑了，敏感雖然沒辦法，但也多少要收斂一下，才會讓人覺得跟你們相處是輕鬆的。

澤誼的人參青紅燈

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