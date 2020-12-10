▲在下列六個數字當中，心中一邊默念「明年我的感情運會是？」，然後選出一組數字。（圖／Shutterstock）

作家H：苦難的2020即將結束，用數字占卜來測一下妳明年的感情運勢吧？！

好不容易進入了2020年的12月份，相信今年不管在哪一個層面，大家都感受到束縛以及困境。針對大家所關心的愛情，我認為也非常容易因為經濟，生活等各種壓力，進而影響單身的人無心交新朋友，或者戀愛關係中的人，因為疫情的困頓而萌生一些變數。

還好，2020總算要結束了。

那麼，面對即將到來的2021年，我們的感情，又可能產生什麼樣的進展或是變化呢？今天，讓我們用數字占卜，來幫大家測試一下，未來的一年，感情也許會是什麼樣的運勢！？

請各位大德，在下列六個數字當中，心中一邊默念「明年我的感情運會是？」，然後選出一組數字，之後再比對以下的說明唷！

A，33468

B，22567

C，88901

D，72256

E，55448

F，30909

A，33468

選擇A數字的人，迎來的是易經中的「節」卦。「節」卦乃是調和節制之道。事件自歸零，從這之中開始生出愛與奉獻的能量，變革能量過度的狀態。

白話一點講，如果是在情侶關係中的妳，接下來的這一年要開始去調整和對方之間的關係，制定一些兩人對事物標準的規範，這樣才可以讓感情來得更好。

如果是單身的人，那麼適度的調整自己的態度，可能有助於桃花的接近。