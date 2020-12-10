▲在下列六個數字當中，心中一邊默念「明年我的感情運會是？」，然後選出一組數字。（圖／Shutterstock）

作家H：苦難的2020即將結束，用數字占卜來測一下妳明年的感情運勢吧？！

B，22567

選擇數字B的人，對應的則是「蹇」卦。「蹇」卦乃是克難匡時之道。事件都還不清楚的時候，卻硬要接收外在的變化與轉化，自然辛苦。

基本上，蹇有跛腳，困難的含義在裡面。

因此選到這數字的人，如果是在情侶關係裡面，在明年看來，會有一方的感情容易淡化，讓原本對等的愛，失去平衡，在相處上，問題會增加。而如果是單身的人，我想在未來一年裡，要找到真愛的機率，也是有難度的。

C，88901

選到數字C的人，對應的則是「需」卦。需卦乃是「飲食宴樂以待時」。萬物有了秩序與規定，開始賦予色彩，能量，讓他們能夠涵養自己，以便於成長茁壯。在這裡，指的有照顧，眷養以利長大。

在感情裡，可能這會是一個尚未成熟或是穩定的關係，需要一方付出心力，耐心等待，才會讓感情茁壯。

單身的人則是必須付出自己的關愛，有機會守得雲開。

D，72256

選擇D數字的人，對應的是「未濟」卦。「未濟」乃是「貞上啟元，生生不息」。事件本身有一套規則在，雖然外在資源都好了，但是需要去建立以及創造。

這一卦是64卦中的最後一卦。指的是尚未完成，但也象徵準備開始，一切都要誕生。

如果是在關係中的情侶，這未來一年可以發生很多想像不到的事情。因為正要誕生，因此包括家庭，小孩，都有可能在這段期間內實現，端看兩人如何創造。

至於單身的人，這也是一個充滿想像力的卦象。有心儀的對象，或是曾經告白失敗的對象，在未來這一年，都還有機會重新來過。