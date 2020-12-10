作家H：苦難的2020即將結束，用數字占卜來測一下妳明年的感情運勢吧？！
E，55448
選擇數字E的人對應的是「復」卦。「復」卦乃是「復見天地之心」。從秩序中建立愛的完整，為黑暗帶來秩序的流動與循環，如同大地恢復滋養一切來源。
復的意思就是天道好還，生機內蘊，人窮而後通之現象。
因此如果是在感情內的情侶選到這數字，有可能在上一年遭逢很不好的運勢或是陷入低谷的感情，都會在這一年復甦。
而單身的人，則有可能將目標對象又轉回之前的人，甚至是與前任復合的跡象。
F，30909
選擇數字F的對應是「中孚」卦。「中孚」乃是「誠信感物之道」。在充滿火熱事件當中，體驗愛的環繞。即使狀況是焦慮的，仍然體驗愛的進程。
中孚有孵化，誠信的意思。
在情侶關係中的人選到這數字，大概會在未來一年，熱切地感受到另一半對自己的熱情以及忠誠，就算外在環境可能會帶來一些阻擾，都無法停止你們對彼此的愛意。
如果是單身的人，則需要利用誠信去感動想要追求的對象，這過程需要點時間孵化，但在這一年內，應該是有機會成功的。
給大家做個參考了！
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