▲在下列六個數字當中，心中一邊默念「明年我的感情運會是？」，然後選出一組數字。（圖／Shutterstock）

作家H：苦難的2020即將結束，用數字占卜來測一下妳明年的感情運勢吧？！

E，55448

選擇數字E的人對應的是「復」卦。「復」卦乃是「復見天地之心」。從秩序中建立愛的完整，為黑暗帶來秩序的流動與循環，如同大地恢復滋養一切來源。

復的意思就是天道好還，生機內蘊，人窮而後通之現象。

因此如果是在感情內的情侶選到這數字，有可能在上一年遭逢很不好的運勢或是陷入低谷的感情，都會在這一年復甦。

而單身的人，則有可能將目標對象又轉回之前的人，甚至是與前任復合的跡象。

F，30909

選擇數字F的對應是「中孚」卦。「中孚」乃是「誠信感物之道」。在充滿火熱事件當中，體驗愛的環繞。即使狀況是焦慮的，仍然體驗愛的進程。

中孚有孵化，誠信的意思。

在情侶關係中的人選到這數字，大概會在未來一年，熱切地感受到另一半對自己的熱情以及忠誠，就算外在環境可能會帶來一些阻擾，都無法停止你們對彼此的愛意。

如果是單身的人，則需要利用誠信去感動想要追求的對象，這過程需要點時間孵化，但在這一年內，應該是有機會成功的。

給大家做個參考了！

💊付費訂閱方格子專題看更多精彩小說與優先感情回文

https://vocus.cc/ScentofaWoman/introduce

💊生命靈數諮詢感情與數字占卜

https://reurl.cc/b6d8kd

💊H的部落格

https://iamwriterh.com/

💊訂閱H的youtube頻道

https://www.youtube.com/channel/UCmwqyDPJ6T2Jdu22LDrzhJA…

💊追蹤H的IG

https://www.instagram.com/h0711writer/

💊「真。愛的平行宇宙」全面發行。

博客來：https://reurl.cc/4g9xbK