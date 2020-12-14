【圖像占卜】最近你是單身、穩定關係還是茫然呢？測近期三個月的愛情指引

▲跟著塔羅的腳步一起來看看，在未來的三個月指引會出現怎樣的愛情！（圖／安妮的奇異星球提供）

準備迎接2021的到來，你的愛情也做好準備了嗎？跟著塔羅的腳步一起來看看，在未來的三個月指引會出現怎樣的愛情，或是該如何面對自己愛情的心態吧！

這是一幅魟魚飛向宇宙的作品，也象徵告別過去迎接未來。

那你想選擇當杯子的人，還是要當魟魚呢？

A杯子裡的人

B飛向宇宙的魟魚

A杯子裡的人

●寶劍國王 聖杯1

放輕鬆看待感情，會能得到更多可能性

單身

單身的你可能一直忙碌於工作，但這三個月中會有一場愛的發生，會來得莫名其妙，不過現在的你只要輕輕鬆鬆地面對就好，甚至安排一點休假給自己，不要把工作排得太滿，或許這三個月你就能脫離單身囉。

茫然

茫然中的你，這段關係對於你來說一定很難放棄，明明心中已經掙扎很久，可是還是會心軟，覺得可以再試試看，這段關係如果你想繼續，你得問問自己，對方真的是一個值得你付出的人嗎？還是你想配合成他想要的人或是你要的人，或許鬆口氣、給自己一點時間你可以找到答案，前提是你需要好好疼惜自己。

穩定

穩定中的你，這段關係在未來三個月有點微微的緊繃，因為有一個人比較嚴格地在檢視著這段關係，如果這個人是你，那你要學會不要掌控一切，因為很多事情都不像你想的那樣不ok。另外記得，偶爾製造一點驚喜會讓這段關係更加的升溫！