【圖像占卜】最近你是單身、穩定關係還是茫然呢？測近期三個月的愛情指引

▲跟著塔羅的腳步一起來看看，在未來的三個月指引會出現怎樣的愛情！（圖／安妮的奇異星球提供）

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明確自己的心意，讓宇宙推你一把吧！

單身

在目前單身的世界中，你對感情有點期待，可是又覺得生活好忙碌真的要談戀愛嗎？在未來三個月，你需要檢視自己對愛情的渴望，假設你是真的想要穩定進入一段戀愛，那會有一個人走進你的心中，但如果你一直左右搖擺不太確定，那就會有一個曖昧不明的關係，所以一切在於你怎麼看待愛情這件事。

茫然

茫然中的你，在這段不明確的關係，或許已經有答案了，只是一直遲遲不敢下決心，其實你只要下決心，很快的下一步就會接著到來，例如你正在決定要不要放棄，當你決定放棄那刻，自然就會有新的桃花到來，不要害怕未來，記得現在下決心是很重要的。

穩定

穩定中的你在目前的愛情關係算平平穩穩，但在未來的三個月中，兩個人的關係是可以更前進一步的，例如原本的你們在爭吵期，會慢慢開始找到兩個人的和平，假設你對現況、對這段關係有些問題，想要討論、想要更深入了解，在未來三個月中也非常適合兩個人一起討論看看，或許能找到合適的方式讓這段關係更加的提升。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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