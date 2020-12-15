【心理測驗】青春流逝怎麼辦！你對異性還有多少吸引力呢？

題目：五瓶減肥藥，光看名字你覺得那一瓶完全沒效用呢？

A：「肯定瘦」

B：「急急瘦」

C：「清肥油」

D：「超纖體」

E：「美身纖」

測驗出你對異性還有多少吸引力呢？

解答：

A：人老珠黃指數：10%

你的魅力還是很強，不會有什麼人老珠黃的問題，如果你覺得自己魅力大不如前，那大概是你本身的一種錯覺，不過有一點是你需要改進的，那就是你的笑容太少、容易讓別人覺得你太嚴肅，時常面帶微笑的話會比較好。

帶著微笑的你其實是非常有魅力的，但可能是最近的你在工作方面壓力過大、或是生活方面的問題多多，讓你因為心煩而少掉了很多的笑容，也使得別人覺得你不是很好接近，才會讓你產生魅力越來越差的錯覺，但其實只要你多微笑，你的魅力就會回復囉！

B：人老珠黃指數：90%

你真的是該要好好努力一下了，包括從你的身材、衣服、還有妝容、保養上頭都要開始多多努力，必要的話可能還要少許的微整型幫點忙，因為你長久以來都不太注意自己的外觀，也使得你的魅力大量散去，可說是慘不忍睹。

如果你想要把魅力找回來的話目前還不算晚，基本上只要努力從各方面好好的下手用心準備，其實你還是能夠在一段時間之後回復到你顛倒眾生的美貌，但如果你還是這樣繼續混下去的話，那麼真的會深刻感受到自己真的越來越不受異性的注目囉！