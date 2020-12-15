【心理測驗】青春流逝怎麼辦！你對異性還有多少吸引力呢？

C：人老珠黃指數：50%

目前的你的確是不太吸引異性的目光，最大的原因是你最近真的是懶了點，可能是生活太累太疲勞讓你根本沒有心情去管到外表這回事，加上生活作息越來越不正常，也使得你的身體變得不健康，身材有點變形。

該是好好的減肥一下，你可能已經發現很多舊的衣服都已經穿不下了，這是一個很嚴重的警訊，坦白說只要你好好的花點時間減肥，你還是會回到過往那個輝煌的時代，很多異性還是會對你放電、還是會被你的魅力所吸引。

D：人老珠黃指數：30%

目前的你的確是不如以往那麼吸引人，不過其實也沒有很糟糕，只是你可能要注意一下最近的穿著打扮，你有點太過隨性也有點復古過頭（好吧，我是說老氣的意思），你該要換個新的髮型、好好翻一下時尚雜誌，一些小地方花點時間調整。

只要換個造型、把彩妝的技法稍微更新到目前最流行的畫法，選衣服方面再加上點最近流行的思維，坦白說你就能夠回復到最吸引異性目光的狀態，就怕你太過懶惰或還是太堅持以往的風格，這樣當然要小心被時代淘汰的陰影籠罩你喔！

E：人老珠黃指數：70%

坦白說你目前的狀態是有點令人擔心的，因為你長期沒有好好保養自己，整個人是真的略顯老態、需要多花點時間好好重新打理一下，才能夠吸引到異性的目光，幸好是你也已經注意到自己需要有點調整，也開始努力。

還好沒有變形太多，吃得健康點、開始把疏忽保養的部份開始再重新努力，要記得「只有懶人、沒有醜人」這句話，加上重新打造一下自己的外型風格、跟上時尚的潮流，雖然需要花點時間，不過你還是能夠救回你所失去的魅力。

本文授權出自月光下的占星塔羅

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