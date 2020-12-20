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月老來了！直覺選1支籤　測你「未來另一半」是怎樣的人

▲塔羅牌艾菲爾老師分享了一項心理測驗，憑直覺在月老前面5支籤選一支，秒測你未來另一半是怎樣的人。（左圖，翻攝自台北霞海城隍廟粉專／右圖，翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信）
文 : NOWnews今日新聞

答案Ｃ

你未來的另一半性格隨和、純樸，也十分紳士，一切都以你的意願為主。當你們在曖昧時期，他也是屬於被動一點，令你的心中感到著急，也猜不透他的內心。但交往之後，他是穩重又踏實的，也會以結婚作為前提跟你交往，認真看待和你彼此間的感情。不過別看他的性格隨和，他也是有自己固執的一面，只要遇到他所堅持的事，就不許別人去改變。他的工作可能是坐辦公室的，或是從事美術類方面。

答案Ｄ

你未來的另一半性格有點急躁，做事講求效率，不愛拖泥帶水。他最不喜歡別人拖拖拉拉的，因為他覺得只要做好了決定，就要及時行動，一直拖延下去也不會有成果。他的性情單純，很有衝勁，在事業方面也表現得很傑出。他就像是一把熊熊烈火，對你的熱情好像就要把你給融化，令你想拒絕他也難。他可能是擔任業務方面的工作。

答案Ｅ

你未來的另一半個性比較敏感，喜歡按照自己的步調行事，想到什麼就會去做，或許上一秒所下的決定，下一秒就又改變了，使人很難捉摸他的心思。愛情方面，他具有敏銳的心，很能看出你的一舉一動，當你感到冷時，他就為幫你披上外套；看到你皺眉時，就趕緊上前關心你，完全不用你開口。面對這樣的他，令你時時感到被溫柔呵護，大為感動。他可能是從事編輯類、文書方面的工作。（編輯：郭佩蓉）

 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

 

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Tags : 另一半塔羅牌艾菲爾老師姻緣月老桃花

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