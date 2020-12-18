有眼光才懂！年紀越大越有魅力的5個星座

天蠍座：見過大風大浪的內斂魅力

天蠍座年輕時，總覺得活著就是要很多見識很刺激，戲劇化的這樣走一遭，才算活著吧？所以一直陷入那些很戲劇化但不太健康的戀愛，消耗了他們超多的精神跟力氣，對於情緒跟關係，不斷的用很刺激的情節在生活著。不過當他們老了之後，就會覺得，該玩的都玩過了，該刺激的也不就是那樣，於是反而很安分地守著自己的小日子，這個時候的天蠍座，反而會讓人覺得非常的自在舒服呢。

天秤座：再也不要為別人而活

天秤座在年輕的時候，為了很多的關係一直在跟自己拉扯，到底要給多少才能夠保持他們想要的公平性。光是這樣就消耗了他們很多的力氣跟能量，自然看起來就是很悲憤、很憤世忌俗。但是，當他們年紀漸長後，就會發現，自己想要的再也不願意去理會別人的觀感了，只要自己喜歡就可以，反倒讓他們展現出自己的獨特性跟帶著美化的模樣，倒是形成了他們年老後的另一種魅力呢。

澤誼的人參青紅燈

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