2020年12/21~12/27十二星座塔羅運勢：天蠍易有意外發生；雙魚戀愛運勢啵棒

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣十正－與家人或親戚之間的關係密不可分，可以一起規劃一下未來。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們的財務狀況是很穩定的，來自家裡或是好友的資助會讓經濟狀況舒緩不少，與家人的狀況也挺和諧的。

工作：

牡羊座的朋友們這星期工作情況穩定，不會有什麼太大的變數，如果對未來有什麼想法可以拿出來與家人討論，說不定會激盪出不同的想法。

感情：

與家人朋友之間的感情雖然不熱絡，甚至有點沉悶，但是卻很穩定，淡淡的幸福，如果有結婚的考量經濟方面是沒有問題的。

金牛座：聖杯十正－心平氣和的一週，帶著滿足的心情好好度過，要心存感恩珍惜一切。

貴人星座：魔羯座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這週較容易感到滿足，心情上也較為輕鬆愉快。與朋友間的相處和諧家庭愉快，整體而言就是心平氣和又順利的一週囉。

工作：

平平靜靜的心情可以使工作順遂，沒有什麼亂子一切都很順利！就算遇到麻煩也可以動用人際關係化險為夷唷。

感情：

感情雖然沒有什麼激情，但平平淡淡細水長流的感覺也不錯唷。就算是沒有對象的人也有可能遇到相處起來很舒服輕鬆的人喔！

雙子座：聖杯隨從正－情感豐富熱心助人，身邊容易出現貴人，人際關係也很順遂。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期雙子座的朋友們感受性也很強烈，更能夠站在他人的角度為他人著想，而且只要能幫上忙都能夠不遺餘力的去幫助他人，因此在人際關係上是比較容易有貴人的喔。

工作：

工作上容易遇上溫和的年輕貴人，工作運也算順遂，如果懂得運用一些人際關係的話，沒有什麼大問題，與同事之間的相處也很融洽，在團體中是不可缺少的一份子。

感情：

這星期雙子座的朋友們在感情上是非常順利的。有情人的跟另一半有機會一起體會不一樣的浪漫經驗，或是外出旅行。單身的朋友們這星期也容易邂逅白馬王子喔！